Estefanía Gutiérrez, mamá de Tomás Bravo, niño que fue encontrado muerto en Caripilún al sur de Chile y de quien aún no se encuentra a un responsable, compartió un inédito registro del menor de tres años que conmovió a las redes sociales. Cabe mencionar que a través de su Instagram la mujer suele compartir registros de su hijo y actualizar información respecto del caso.



Recordemos que el caso de Tomasito fue bastante mediático y en una primera instancia se culpó a su tío abuelo del crimen. Sin embargo, con el paso del tiempo se descubrió que no habían pruebas concretas que lo responsabilizaran de esta muerte e incluso hace algunos días la Fiscalía cerró esta arista del caso.

Mamá de Tomás Bravo revela inédito video de su hijo



“Me encontré este video de causalidad en un archivo que hace mucho no veía, duele y da tanta rabia ver como la vida puede ser tan impredecible y tan despreciable al mismo tiempo, un día lo tienes todo y al otro te quedas sin nada”, escribió en Instagram junto al post.



Bajo esta misma línea agregó. “Así es como me siento hoy. Sin nada. Mi hijo no era distinto a ningún otro niño, amaba las mismas cosas, disfrutaba de la vida, jugar, reír, soñar, vivía intensamente todo. No sabía de tristeza, solo vivir. Un niño muy especial, a veces mañosito, pero demasiado tierno y mamón y dulce. Así tal cuál era su día a día en el campo, amaba jugar con su palita, bueno él decía que no estaba jugando sino trabajando, porque era un maestro”.



“Yo siempre le decía mi maestro hermoso y él me respondía, ‘no mami, me llamo Tomi’. O le decía mi bebé y él me decía, ‘no mami, mi nombre es Tomi’. Tenía que llamarlo sólo por su nombre. Y un día cualquiera y en un lugar tranquilo le sucedió esta maldita desgracia”, agregó.



“Mi hijo tenía derecho a vivir, mi hijo quería vivir, él amaba vivir. Aunque no me gusta decir esto, pero es así, cada vez me convenzo que la vida se ha vuelto tan insegura, que nadie puede estar libre hoy de la maldad que hay afuera. Lo que ocurrió a mi hijo jamás debió haber pasado, así como tampoco la muerte de ningún otro niño”, expresó.



Luego finalizó con un antecedente del registro. “Lo grabó mi madre un mes antes de todo, a ella le encantaba grabar cada detalle de Tomi, era muy consentido de su mamita como él le decía a ella. Te extrañamos mucho regaloncito mío, aquí seguimos luchando por ti, por una justicia que hasta el momento se ha visto imposible. Pero nada es imposible cuando existe amor verdadero”.