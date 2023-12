La mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, dio a conocer su malestar ante la noticia de un nuevo juicio contra el tío abuelo de su hijo asesinado. Recordemos que, en un principio el familiar directo del menor había sido culpado del crimen por abandono con resultado de muerte, sin embargo, la molestia de Gutiérrez fue dirigida principalmente en contra de la fiscal Marcela Cartagena por su presencia en el proceso judicial.



“No voy a cuestionar ninguna de las querellas ni investigaciones que se han hecho para esclarecer lo ocurrido con mi hijo. La Fiscalía puede hacer muchas querellas e investigaciones, aquí el problema es que siga en la investigación alguien tan inoperante como la fiscal Marcela Cartagena. Lo digo con mucha rabia”, partió mencionando la mujer.



Mamá de Tomas Bravo se descarga con todo



Bajo la misma línea de lo anterior la mamá de Tomasito declaró que “ella no debería estar en ninguna de las querellas interpuestas en la causa de mi hijo. Ella no lo merece. No solamente porque no ha hecho nada, sino que también porque hemos descubierto más negligencias. Que hoy quiera limpiar su imagen, me da mucha rabia. Ella, al igual que su colega José Ortiz, jamás tuvo que haber estado en la causa de mi hijo”.



“Yo necesito un fiscal que quiera trabajar en la causa y que sea transparentemente. Puedo apoyar todo, pero que no lo haga la fiscal Marcela Cartagena”, lanzó agregando que “no quiero centrarme en la querella, posiblemente también tenga que ir a declarar como testigo de la fiscalía a ese juicio. El tema acá es que tengo tanta rabia con todos(...) Los fiscales ¿por qué después de 3 largos años hacen esto?”, dijo.



“No quiero que piensen que con este juicio se termina todo, que es prácticamente un veredicto de todo lo ocurrido, porque no es así, la causa de mi hijo Tomás sigue. Lo que ocurrió con mi hijo aún no está esclarecido”, mencionó.



Luego finalizó hablando sobre el error de su familiar, quien fue el último en ver al menor. “Un descuido es imperdonable, y eso es lo que llevó a que iniciara esta horrible pesadilla, y en eso estamos claro, pero por todo lo que se ha encontrado y se está investigando sigo pensando que mi hijo no murió por un abandono, hay algo más. Por eso pido que sigamos pidiendo verdad y justicia para Tomasito y el caso no quede en el olvido”, cerró.