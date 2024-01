La mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, se fue con todo en contra del “loco memo” quien es considerada persona de interés en el caso de su hijo de 3 años que falleció en circunstancias que aún no se esclarecen. Cabe mencionar que el sujeto publicó una fotografía del menor, la cual borró, esto causó la molestia de la mamá de Tomasito quien le pidió que no nombrara más a su hijo.



Recordemos que, en 2021 el sujeto fue objetivo de investigación como sospechoso de la desaparición del menor por presuntamente haberse sacado una foto el mismo día y lugar donde fue visto por última vez. El hombre de 39 años no contaba con antecedentes penales de gravedad, pero sí tenía algunas anotaciones por robos menores, como hurto en un supermercado.



Mamá de Tomás Bravo se va con todo en contra del “loco memo”



A través de Facebook, Gutiérrez se descargó en contra de este hombre. “Yo nunca he dicho que él es culpable, porque no tengo por qué culpar a alguien sin fundamentos y pruebas”, dijo mencionando porque este sujeto debió ser objetivo de investigación por parte de la justicia, acusando que nunca fue indagado.



“Todo esto empezó porque un(a) usuari@ que lo tenía a él en Facebook ve que él subió una foto el mismo día en que desaparece mi hijo, el 17 febrero, una hora antes que se reportara su desaparición. Casualmente, (se veía) el lugar opuesto a donde se pierde mi hijo. Luego, cuando se empezó a difundir la desaparición, la borra de su perfil, pero esta persona logró sacar pantallazo y lo envió a un cercano que lo hizo llegar a PDI”, explicó.



Además aseguró que el hombre comenzó a escribir “puras tonteras, irónicas y burlescas respecto al caso y hacia mi hijo. La misma gente empezó a enviarme los pantallazos de lo que él escribía. Los envié a la policía y a Fiscalía, y es ahí donde me metieron el dedo en la boca, porque me dijeron que lo iban a investigar y fue mentira. Nunca lo hicieron, y después me decían que él no estaba bien de su salud mental, que todo esto lo hacía para llamar la atención, que quería protagonismo. ¿Cómo me dan esa respuesta? Pueden ellos pensar así, pero yo pienso diferente y aquí no se descarta a nadie”. aseguró la mujer”.



“Lo escribo porque sé que me vas a leer, ves todo lo escribo y a mí me importa una mierda, la justicia te ha dejado pasar varias. Has amenazado a tus vecinos, cada vez que tienes un problema con alguien los amenazas con quemar sus casas y ya lo haz hecho. ¿Me pregunto por qué no esta presa una persona así? Te tendrán miedo allá en tu localidad, pero yo no tengo miedo, el miedo lo perdí hace mucho tiempo. Así que deja de nombrar a mi hijo, deja de escribir cosas sobre él”, cerró.

