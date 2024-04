Mamá de Tomás Bravo denuncia grave exposición: “Le mostró fotos de mi hijo fallecido a una supuesta médium”

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez realizó una denuncia a través de redes sociales exponiendo que el abogado del padre de su hijo le mostró fotografías del menor fallecido a una médium. Recordemos que Tomasito desapareció en febrero de 2021 en Caripilun y fue encontrado muerto días después por razones que aún se desconocen.

“Gente tengo mucha rabia y pena. Han pasado a llevar la honra de mi hijo, vulnerando sus derechos aún fallecido, su integridad”, partió señalando la mujer quien constantemente pide justicia por el caso de su hijo a través de su Instagram. Así mismo, cada cierto tiempo publica fotografías con dedicatorias al menor.

¿Qué escribió la mamá de Tomás Bravo?

“Estoy destrozada. Me enteré recién ayer que este miserable de Cristian Echaiz, abogado del padre de mi hijo, Moisés Bravo, le mostró fotos de mi hijo fallecido a una supuesta médium sin autorización de mi persona”, afirmó la mujer quien luego contó que lo que más le preocupaba de esto es que las fotografías del menor sin vida pudiesen llegar a la prensa y compartirse rápidamente a través de redes sociales.

“Me da tanta impotencia, no pude dormir en toda la noche. Me enteré de esto cuando leí la actualización de la carpeta de investigación. Tengo terror y miedo que después de tantas filtraciones a la prensa, que claramente vienen de fiscalía y los querellantes, puedan filtrar las fotos de mi niño sin vida públicamente. ¿Quién me asegura que esto no pueda pasar?”, se preguntó.

Bajo esta misma línea apuntó contra los investigadores y su trabajo. “¿Dónde mierda esta la Defensoría de la niñez? Y no solamente pasó eso: la investigación, durante estos tres años, se ha aferrado a una miserable declaración de una supuesta médium, sin ninguna base científica” dijo. “Si la justicia de mi país no me apoya, voy a buscar ayuda internacional. Y este miserable que sale aquí abajo (en referencia al abogado), también es parte de está mafia. No confíen en el, es una mierda de ser humano”, cerró.