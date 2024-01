El sábado en la noche se produjo un nuevo asesinato a una menor de edad, en esta oportunidad la víctima fue Agustina, una niña de 10 años que se trasportaba junto a su padre cuando recibió un impacto de bala en el tórax. La noticia conmovió al país y su madre conversó para los medios y aseguró que los hermanos de la menor aún no están enterados de esta trágica noticia. "Preguntan ´dónde está´", mencionó.



Por otro lado, el padre y abuelo de la menor conversaron con el matinal "Contigo en la Mañana" y dieron a conocer que el caso no se trató de un ajuste de cuentas y sostuvieron que conocían al responsable de los disparos que acabaron con la vida de Agustina. "La persona es peligrosa y va a ser más fácil encontrar mi dirección que la de esa persona. Es un sicario conocido en la población", declaró.

Madre de niña asesinada revela trágico antecedente



"Yo no quería hablar, pero estoy acá porque quiero justicia por ella, que atrapen al desgraciado o las personas que sean (...) Nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí. Mi hija no salía a ninguna parte sola, era una niña hermosa, maravillosa, todo el mundo que la conocía, la amaba", partió diciendo la mujer visiblemente afectada.



La mujer, visiblemente afectada, señaló cómo se ha visto afectado su círculo más cercano con la noticia. "Sus compañeros del colegio están muy afectados, es difícil. Sus hermanitos chicos no saben, pero preguntan ‘dónde está mi hermana’. Todavía no la ven, no sé cuál va a ser el impacto para ellos al verla en un cajón", expresó.



"La última vez que la vieron jugaron en el parque, se mojaron con pistolas de agua, entonces es duro este momento, es difícil", cerró. Por su parte el padre de la menor le pidió al presidente que tomara cartas en el asunto o él haría justicia por sus propias manos.

Dante Chacón, padre de la pequeña asesinada en Maipú:



"Con la rabia que tengo podría tomar la justicia por mis propias manos y se lo digo al presidente, si no lo hace usted lo haré yo…”



Yo diría y haría lo mismo…



¡JUSTICIA PARA AGUSTINA!

pic.twitter.com/XZlhSO7kwi — Leo Gonure🇨🇱🇺🇸 (@GonureL) January 15, 2024