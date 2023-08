Durante la jornada se llevó a cabo una nueva demolición de un “mausoleo narco” en Lo Espejo. La madre de quien era homenajeado con esta estructura señaló a los medios presentes en el lugar “mi hijo fue delincuente por necesidad”.



El mausoleo se encontraba en la Población Las Turbinas y recordaba a Daniel Áviles, un antisocial que en diciembre de 2022 fue acribillado en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales en la zona de José María Caro de la comuna mencionada.



La demolición del memorial fue justificada por Carabineros quienes para T13 señalaron que en el lugar se registraba venta de droga, disparos injustificados, lanzamiento de fuegos artificiales, riñas y peleas.



Mausoleo narco en Lo Espejo, foto de La Tercera

¿Qué dijo la madre del homenajeado con “mausoleo narco”?



La mujer señaló para el medio mencionado que ella había sido drogadicta y alcohólica y que su hijo “fue delincuente por necesidad”. El joven tenía antecedentes por delitos de robo y dos homicidios calificados.



Así mismo mencionó que “yo lo tengo en mi alma a mi hijo, me lo mataron baleado, más de 22 balazos, pero él no tuvo la culpa, pero la gente lo recordaba porque él no tuvo niñez (...) yo fui rehabilitada pero mi hijo fue un delincuente por mi culpa”.