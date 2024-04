En una nota para 24 Horas Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya expuso la última nota que dejó su hija antes de quitarse la vida y la insólita respuesta que habría obtenido la estudiante por parte de una de sus docentes. Recordemos que Catalina se suicidó el 16 de marzo tras denunciar en reiteradas ocasiones acoso por parte de sus docentes, especialmente en un internado que tuvo que realizar para sacar adelante su carrera, Terapia Ocupacional.

“Su primer internado le tocó una tutora de Terapia Ocupacional (TO) que usaba a las internas para realizar talleres y que las trataba según el ánimo con que amanecía, incluso con insultos y faltas de respeto. Lo comentó con su profesora a cargo, pero sin ningún resultado”, expuso su madre en una carta que publicó en Instagram en donde agregó que “nadie la escuchó” y que incluso los docentes trataron a la joven de “mentirosa y de injurias, con amenaza de suspensión del internado”.

¿Qué nuevos antecedentes expuso la madre de Catalina?

“Desde el primer día me comentaba que su profesora era de trato desagradable, no las saludaba, las insultaba. Se lo hizo ver a su profesora de la universidad y (le decían) ‘pucha, Cata, así es, así es el ambiente laboral, acostúmbrate, no podís ser tan sensible’””, señaló su madre para el medio mencionado agregando que “yo me comuniqué constantemente (con la casa de estudios) y les dije la situación en la que estaba, incluso les dije que Catalina estaba en riesgo de no querer seguir viviendo”.

Bajo esta misma línea la mujer contó que “fue demasiado para ella sentir que la iban a pisotear de nuevo. Si los protocolos funcionaran esto sería otra cosa, quiero tener a mi hija a mi lado y eso no me lo va a dar nadie”. Por otro lado, relató que la estudiante le dejó una carta antes de tomar la decisión de terminar con su vida.

“El 16 de marzo de este año la encontré muerta en la mañana, con una nota pidiéndome perdón por no poder resistir tanto dolor. 17 días después, la comunidad universitaria no está en conocimiento de que una de sus alumnas se quitó la vida, pese a que la dirección académica lo supo al día siguiente”, concluyó la mujer, quien además dijo estar muy agradecida y satisfecha por la difusión del caso y las manifestaciones en apoyo.