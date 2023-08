Mamá de Camila Polizzi le paro los carros al periodista Roberto Saa

El periodista Roberto Saa tuvo una breve e impactante conversación con la mamá de Camila Polizzi, quien decidió salir de su casa para pararle los carros al comunicador.

“Es la mamá de Camila Polizzi. No quiere hablar, nos dijo que Camila no estaba acá hoy día”, explicó el reportero.

“La mamá que salió recién, y que no es nuestro objetivo ni nada, solo se nos acercó y nosotros pensamos que quería hablar, por eso nos acercamos a ella”, salió a aclarar el periodista, quien señaló que no tenían ninguna intención de exponer a la mujer.

A pesar de eso, el Saa manifestó que “claramente estaba viendo el programa, porque ella me dice ‘tú hablaste del respeto, de la mamá’ y yo dije ‘no, si yo no la quiero entrevistar, pensé que me quería decir algo, por eso me acerqué nada más’. Ella estaba viendo el programa”.

Te puede interesar: Neme reveló que hizo fracasar un asalto en medio del centro Santiago: Tuvo una valiente reacción

En el mismo lugar hablaron con la mamá y con Polizzi

En el mismo lugar, en donde la madre se enfrentó con Roberto Saa, la propia Camila Polizzi decidió hablar con la prensa por primera vez.

“Dejen de molestar a mi familia, a mis hijas”, pidió.

“Esto está en materia de Fiscalía, la justicia va a llevar el caso, yo espero que todo esto se aclare de la mejor manera, estoy colaborando, estoy disponible y estoy ubicable”, añadió.