Mamá de Antonia Barra entrega emotivo mensaje tras conocer la condena de Pradenas

La mamá de Antonia Barra, se mostró muy indignada y triste al escuchar la condena de Martín Pradenas, quien terminó con una pena menor a la esperada tras finalizar el segundo juicio en su contra por ataques sexuales.

“Ninguna cantidad de años va a ser justa para una madre cuando hemos perdido una hija en estas condiciones”, indicó Marcela Parra, al ver que el Tribunal de Temuco solo sentenció a 17 años de cárcel a Pradenas, tres años menos que en el primer juicio.

“Pensaba que iban a ser los mismos años y con eso me conformaba, pero que le hayan quitado años, yo no entiendo el porqué (...) Que la Corte Suprema nos haya hecho pasar por esto a nosotros, como víctimas, y sobre todo a las víctimas directas, lo encuentro abominable”, debatió la mujer, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Te puede interesar: Mamá de Tomás Bravo encontró una especial foto en su memorial

Mamá le pidió perdón a su hija

“Lo único que quiero es pedirle perdón a mi hija, por haber nacido en un país donde los violadores y homicidas tienen más derechos que una víctima. Así que le pido perdón a mi hija, hicimos todo lo posible con los abogados y no pudimos lograr la condena que pedíamos. No es justo, para mí no es justo”, señaló Marcela.

Además, la mamá de Antonia le pidió “perdón a todas las mujeres, a las que han sido víctimas de violación, a las que han denunciado, por no lograr la justicia que se merecen”.