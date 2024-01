Finalmente el pasado viernes 12 de enero se encontró el cuerpo de Anahí Espíndola en los roqueríos de Avenida Perú, Viña del Mar, joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el 4 enero luego de salir del gimnasio. Diferentes imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido que realizó.

En una de las grabaciones se ve a Anahí interactuando con una mujer, lo que desató varias teorias respecto a su desaparición. Pese a que se confirmó que el cuerpo encontrado se trata de el de la joven, la Fiscalía aún no informa sobre la causa de su muerte y siguen trabajando en el Servicio Médico Legal (SML).

Desde el SML comentaron a La Tercera que la entrega del cuerpo debe ser ordenada por el Ministerio Público, pues es la entidad que dirige las indagatorias tanatológicas. En este contexto, explicaron que ya fueron realizadas las ordenes de la Fiscalía. Ante esto, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que el cuerpo no ha sido entregado "ya que aún hay exámenes periciales pendientes que son complementarios a la autopsia".

En medio de las indagatorias, la madre de Anahí Espíndola, Dura Córdova, realizó un sentido llamado en conversación con Reportajes de El Mercurio: "Por favor, les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo".

"Nos han ayudado en absolutamente todo, se han abierto todas las puertas. La fiscal ha sido muy cercana. La PDI hizo su trabajo. Todos están haciendo su trabajo. El SML también. Eso denota una organización a nivel país en este tipo de casos, donde sí funcionó y se activó absolutamente todo para dar con el paradero de Anahí, viva o muerta, que fue lo que yo dije desde el primer minuto que mi hija no llegó a dormir a la casa. Nunca me encerré a las posibilidades. Hay que aprender a aceptar las situaciones y no temerles como les tememos", agregó.

