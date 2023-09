Malucha Pinto reveló que terminó deprimida tras el triunfo del Rechazo

La exconvencional, Malucha Pinto reveló en el programa de Karen Doggenweiler, el gran impacto que le trajo a su vida el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Malucha Pinto y Karen Doggenweiler

Durante su conversación en “45 minutos con” confesó que “para mí fue brutal realmente, porque fue un año de una entrega absoluta que nunca había vivido de esa profundidad, de mucho trabajo, dormir muy poco. Mucha pasión, conversación, de encontrarte con un país”.

“Después del resultado feroz para mí, estuve un mes en cama, me deprimí mucho, fue muy fuerte y me hizo cuestionarme muchas cosas”, añadió, refiriéndose a las consecuencias que tuvo en su vida el proceso Constitucional.

Te puede interesar: Iván Moreira se une a Matthei y se lanza contra el Consejo Constitucional

Malucha Pinto explicó las razones de la derrota del apruebo

La actriz también quiso explicar las razones del fracaso del proceso "son muchas razones, hubo una mala lectura de lo que fue la revuelta popular, creímos cosas que no eran y de ese lugar actuamos”.

“Quisimos ser leales a una voz minoritaria y de eso no nos dimos cuenta. Estábamos marcados por un año, en un año no se escribe una Constitución, no se puede”, concluyó.