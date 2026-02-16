FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

La diputada Maite Orsini dejó con la boca abierta a sus seguidores tras protagonizar una ardiente y destapada sesión de fotos veraniegas en Papudo, Región de Valparaíso.

A través de su cuenta de Instagram, la legisladora por el distrito 9 publicó dos imágenes donde se le ve en todo su esplendor: Con un traje de una pieza negro, bañada por el sol, el mar de fondo y luciendo muy cómoda frente a la cámara.

Además de destacar el trabajo del autor de las postales, @rodphotography, la parlamentaria se mostró abierta a retratarse desde múltiples perspectivas. Es más, el propio fotógrafo publicó en sus historias otras dos imágenes donde se ve a Maite Orsini más… al natural.

Para sorpresa de nadie, la sesión de la diputada en Papudo fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes no tardaron en expresar toda su admiración con una seguidilla de elogios.

“La verdad, eres un encanto... te deseo lo mejor y el congreso no sabe lo que se pierde sin ti”, “Guapa la diputada”, “Linda Maite, realizaste un excelente trabajo como Congresista, esperamos verte nuevamente en un cargo parlamentario, más adelante. Eres un gran aporte”, “Cuánta belleza” y “Se pasó, diputada”, fueron algunas de las reacciones.

Sesión de rodphotography/Maite Orsini

