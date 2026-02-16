FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

FOTOS | ¡Quedó al natural! Diputada Maite Orsini se llenó de elogios con impactante y destapada sesión de fotos

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda

La diputada Maite Orsini dejó con la boca abierta a sus seguidores tras protagonizar una ardiente y destapada sesión de fotos veraniegas en Papudo, Región de Valparaíso

A través de su cuenta de Instagram, la legisladora por el distrito 9 publicó dos imágenes donde se le ve en todo su esplendor: Con un traje de una pieza negro, bañada por el sol, el mar de fondo y luciendo muy cómoda frente a la cámara.  

Además de destacar el trabajo del autor de las postales, @rodphotography, la parlamentaria se mostró abierta a retratarse desde múltiples perspectivas. Es más, el propio fotógrafo publicó en sus historias otras dos imágenes donde se ve a Maite Orsini más… al natural

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Para sorpresa de nadie, la sesión de la diputada en Papudo fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes no tardaron en expresar toda su admiración con una seguidilla de elogios.

“La verdad, eres un encanto... te deseo lo mejor y el congreso no sabe lo que se pierde sin ti”, “Guapa la diputada”, “Linda Maite, realizaste un excelente trabajo como Congresista, esperamos verte nuevamente en un cargo parlamentario, más adelante. Eres un gran aporte”, “Cuánta belleza” y “Se pasó, diputada”, fueron algunas de las reacciones. 

Sesión de rodphotography/Maite Orsini
Sesión de rodphotography/Maite Orsini

Te puede interesar: Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?

NOTAS DESTACADAS

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación
Fernando Zampedri a la caza de Pelé.

A la caza de Kylian Mbappé y de Pelé: el increíble récord que podría romper Fernando Zampedri en este 2026
Óscar Opazo sueldo en Everton.

Muy lejos de lo que le pagaba Colo Colo: filtran el sueldo que recibiría Óscar Opazo en Everton
U de Chile fija postura con Meneghini.

¿Está contra las cuerdas? Esta es la postura de U de Chile con Francisco Meneghini tras los malos resultados
Javier Correa y su furia en Colo Colo.

VIDEO | Javier Correa tuvo fuerte pataleta tras lesionarse en Colo Colo y Aníbal Mosa lo reta públicamente
Impacto en Colo Colo por muerte de su dirigente.

Justo antes del triunfo: Colo Colo es golpeado por el fallecimiento de un importante miembro del club
Expromesa de la roja se retira del fútbol.

Las lesiones pasaron la cuenta: expromesa de La Roja anuncia difícil decisión en su carrera con solo 33 años
Universidad Catolica vs Cobresal, campeonato 2025

¡Adiós al invicto! Universidad Católica tropieza en la altura y cae ante un Cobresal imparable
Cristián Zavala

¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido
incendios

"Existe riesgo de propagación": La cruda advertencia de Bomberos por incendios activos en Viña del Mar