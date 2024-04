La diputada Maite Orsini fue víctima del robo de su celular por parte de unos motochorros que aprovecharon que la parlamentaria caminaba por la calle hablando en su celular. La política estuvo invitada al matinal Buenos Días a Todos y se mostró bastante afectada sobre la situación y aseguró que en otro programa matutino estaban conversando sobre unas fotografías y videos íntimos que estarían en su teléfono.

Recordemos que, Orsini se encuentra en una relación amorosa con el exjugador de fútbol Jorge Valdivia lo cual ha generado diversas polémicas, principalmente en el mundo del espectáculo. “Tremenda iniciativa la tuya, acompañarlos hasta el final. Pudiste haberte sentado en un mejor lugar, pero decidiste quedarte con ellos porque era tu responsabilidad principal y lo cumpliste a rajatabla” , le comentó el futbolista a la diputada en un post de Instagram sobre una actividad con niños que sueñan ser jugadores de fútbol.

¿Qué dijo Maite Orsini sobre los rumores del contenido en su celular?

“Yo estaba llegando a mi oficina, estábamos caminando, tuve una conducta negligente, con mi celular en las manos, y venían dos motoristas. Uno se subió a la vereda y lo tomó”, partió contando la diputada en el matinal sobre el robo que sufrió en Recoleta. “Deberían ser los delincuentes los que estén encerrados y no nosotros cuidándonos, pero bueno” añadió.

Sobre los mismo agregó que “(el delincuente) me toma el celular y muy ridículamente corrí una media cuadra detrás de la moto y me doy cuenta que era imposible (alcanzarlo). Traté de identificarlo lo más que pude y fui a la comisaría”. Además relató que tras realizar la denuncia y bloquear sus tarjetas del banco llegó a su oficina y se dio cuenta que la noticia del robo ya estaba en todos los medios de comunicación.

“Oficié al Ministerio del Interior para saber por qué información privada y sensible llega a la prensa en 30 minutos” contó a los panelistas Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, quienes aprovecharon de preguntarle por las cosas que tenía en el dispositivo móvil. “¿Hay información que le preocupe y que se encuentre en ese celular?”, lanzó Godoy. A lo que la parlamentaria respondió. “En el matinal de al lado estaban conversando sobre qué podía haber en el celular de Maite Orsini, qué tipo de fotos. No tengo miedo de ninguna foto, aunque sí obviamente uno tiene conversaciones íntimas que no quisiera que se hicieran pública”, dijo Orsini.

Por otro lado, se refirió al caso de Hermosilla quien es investigado por el pago de coimas. “No he cometido delito alguno, no tengo miedo de aquello, pero sí en la intimidad uno habla de política en confianza. Por supuesto que hay información que no quisiera que se supiera, pero no he cometido delitos ni tengo conversaciones con Hermosilla”, declaró. “¿Qué le pasa como mujer?”, interrumpió Fuentes.

“Me pareció de muy mal gusto. Yo soy una autoridad política, represento a miles de vecinos en el Parlamento, y que se especule sobre cuáles son las fotos o videos íntimos que están en mi celular me parece de pésimo gusto y tiene un sesgo con mi persona”, cerró la diputada.