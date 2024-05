Maite Orsini reacciona con todo a palo de Codina sobre su vida amorosa: “Si tiene tiempo para pololear...”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina lanzó un duro palo a la diputada Maite Orsini tras enterarse que la parlamentaria trabo la unanimidad para avanzar en la tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza. Frente a esto Orsini no tardó en salir a defenderse y aclaró las razones de su voto, incluso mencionó que su decisión traía consigo más trabajo, no menos y mandó al edil a preocuparse de la seguridad de su comuna.

Recordemos que la parlamentaria ha hecho noticia las últimas semanas por la demanda que colocó en contra de Daniela Aránguiz, ex pareja de su actual pololo Jorge Valdivia. La parlamentaría apuntó judicialmente contra la panelista de TV por injurias y calumnias en medio de comunicación, luego de que Aránguiz publicara incluso una foto de su ropa interior en Instagram señalando que era “cochina”.

¿Qué respondió Orsini al alcalde Codina?

Según BioBio Chile el alcalde Codina tildó de “escandalosa” la noticia que había “escuchado” sobre que la diputada Orsini “ponía problemas para avanzar” en la tramitación del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza. Sobre la misma, el jefe comunal lanzó. “Si la diputada tiene tanto tiempo para pololear, debería tener más tiempo para legislar”.

Frente a esto Orsini reaccionó en X compartiendo el titular de la noticia y escribió: “Alcalde, no conoce de trámite legislativo. Me opuse al total despacho porque trabajar un día NO ERA SUFICIENTE. Es decir, lo hice a fin de trabajar MÁS no MENOS. Si tiene tiempo para opinar de lo que no sabe, ocúpese en atender los altos índices de inseguridad de su comuna”.

“O si prefiere puede usarlo en pololear, todos tenemos derecho a una vida familiar, pero por favor deje de perderlo” agregó. Su reacción generó repercusiones y se llenó de comentarios en la red social. “Los casados no pololean, tienen amantes”; “Hablas de vida familiar? Familia es la que rompiste… lo tuyo es concubinato, concubina!”; “Y así criticaba a la diputada flores por irse con su hija de 1 año”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.