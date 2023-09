Maite Orsini llevó un gato a la Sala de la Cámara y causó la molestia de un diputado UDI

La diputada Maite Orsini, durante la jornada de este día miércoles, decidió ingresar con un gato en su abrigo a la Sala de la Cámara. No todos se mostraron muy felices con la presencia del felino en el hemiciclo.

Según la información entregada por Emol, la presencia del minino dejó la embarrada en el ambiente de los diputados y diputadas. Algunos parlamentarios -hasta unos personeros de Gobierno- fueron hasta donde estaba sentada Orsini para poder hacerle acariciar a la mascota que llevaba con ella.

Pero no todos estaban tan contentos con la presencia del animal, ya que el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, estaba furia y exigió que el gato fuera sacado de la Sala, luego de haber alborotado a la Cámara con su ternura.

“Lo mínimo que podemos hacer es respetar el reglamento, entrar con animales a la Sala me parece que no está a altura. Sé que es más popular no decir nada y quedarnos callados, pero es un desde”, lanzó el parlamentario de oposición, quien se mostró muy molesto con la presencia del felino en la Sala.

El diputado UDI solicitó a la mesa que sea respete el reglamento en el hemiciclo. “Imagínense que una persona después quiera venir con sus perros”, afirmó.

“Pido respetar el reglamento y espero que la secretaría lo haga cumplir”, añadió el parlamentario que representa al distrito número 31 de la Región Metropolitana.

Después de toda la polémica y según consignó el medio citado, la mesa le dio instrucciones y le pidió a Maite Orsini que sacara a la mascota que la acompañaba del lugar. Finalmente, el tierno gatito tuvo que abandonar la Cámara.