Maite Orsini generó furia tras fuerte palo contra Daniel Jadue: Lo acusó de “dichos misóginos”

La diputada Maite Orsini (RD) desató una feroz polémica al interior de la izquierda. Esto por un directo palo que lanzó en contra del alcalde Daniel Jadue (PC), a raíz de una reciente declaración.

En medio del escándalo por su próxima formalización y su frustrada salida del país, Jadue arremetió contra la fiscal que lleva su caso, Giovanna Herrera. “Habría que preguntarle si su suegro (el ministro Carlos Montes) es culpable por los convenios”, atacó el edil comunista en La Voz de los Que Sobran.

Dichas palabras no cayeron nada bien en Orsini, quien salió a frenar en seco a la autoridad comunal, a través de su cuenta en X. “Alcalde @danieljadue, si bien comparto que la medida ha sido ejecutada de forma irregular, le recuerdo que las mujeres no somos extensión de nuestras parejas, maridos o suegros, menos responsables por ellos. Sus dichos son misóginos e inaceptables frente a la labor de la Fiscal”, disparó.

Cabe recordar, que la parlamentaria ya había polemizado con Jadue, cuando sugirió al PC suspender su militancia a raíz del anuncio de formalización. Sin embargo, ante la nueva polémica, los adherentes de Jadue y de su mismo sector político comenzaron a cuestionar la crítica de Maite Orsini.

Camila Donato (PC), concejala de Macul, le contestó: “Diputada, no toda crítica hacia la mujer es misoginia ni machismo. Lo que hace el alcalde Jadue es una comparación respecto al caso convenios”. También reaccionó el ex diputado Hugo Gutiérrez, un histórico del partido rojo: “No te cansas de apoyar la persecución a Daniel Jadue. Ahora defiendes a la fiscalía”, lanzó, acompañado de un ofensivo meme. Algunos más densos, le recordaron a la parlamentaria la pasada polémica que involucró a su pololo, Jorge Valdivia, y a Carabineros.

