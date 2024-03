La diputada Maite Orsini dio a conocer su malestar con Gabriel Boric y sus declaraciones sobre una posible implementación de militares para tareas de seguridad pública. Recordemos que la parlamentaria pertenece al oficialismo y siempre ha mostrado su apoyo públicamente hacia el mandatario quien se mostró abierto con la propuesta de Tomás Vodanovic sobre utilizar a las fuerzas armadas.



El presidente Boric señaló que no se cierra “en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica”. Sin embargo, el tema debe ser conversado en el congreso y ya ha generado diversas repercusiones, principalmente desde el oficialismo que considera que los militares no tienen la formación necesaria para enfrentar las problemáticas del crimen organizado.



¿Qué le dijo Maite Orsini a Boric?



“Por más que sea mi Presidente, me parece un error. Tal como he votado en mis 7 años como parlamentaria, voy a seguir votando en contra de enfrentar el problema de la seguridad pública con militares. Personalmente no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública y de crimen organizado con las fuerzas militares. Porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público”, señaló en un principio.



Luego agregó que no existen herramientas legales frente posibles casos de vulneraciones a los Derechos Humanos y que “los militares tampoco quieren salir a las calles, porque no tienen la formación, porque no tienen el armamento, porque no tienen el respaldo legal para defenderse”.



“Ese problema de seguridad se combate con más y mejores policías, con más recursos policiales, con más herramientas para que policías puedan perseguir de manera efectiva el crimen organizado, con una reforma a la Agencia de Inteligencia, con la ley que estamos esperando que duerme en el Senado, de infraestructura crítica que permite a los militares en determinadas situaciones resguardar determinada infraestructura; ese es el mecanismo”, cerró Orsini.

