Maite Orsini arremete contra “la extrema derecha” por ataques del Pastor Soto

Una dura crítica lanzó la diputada Maite Orsini (RD)en contra de “la extrema derecha”, acusando a sus representantes de compartir la actitud violenta del denominado “Pastor Soto”.

La parlamentaria condenó la agresión física de Soto contra dos diputadas, y también “la falta de respeto y de humanidad” hacia Marisela Santibáñez (PC), a quien atacó verbalmente mencionando la muerte de su hija.

“¿Hasta cuándo debemos soportar este hostigamiento contra parlamentari@s y trabajador@s?”, cuestionó.

Maite Orsini quiso ir más allá y apuntó sus dardos contra la “extrema derecha”, asegurando que este sector “lleva años replicando discursos como los de Soto y hoy se hacen los escandalizados por su actuar”.

“¿Por qué no hablaron antes? ¿Por qué no les molestaba que insultara mujeres, gays y trans? Porque en el fondo no les importa y comparten el fondo y su violencia”, concluyó.