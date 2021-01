Maite Orsini acusó "machismo" tras críticas a candidatura de Adriana Barrientos

La diputada de Revolución Democrática no se quedó callada ante las críticas que ha recibido la candidata de su coalición.

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini defendió la candidatura de Adriana Barrientos a la Convención Convencional, quien disputará un cupo por el Distrito 13 con la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que integra el pacto Apruebo Dignidad en el cual está el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En redes sociales su postulación ha recibido bastante críticas, por su apoyo a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tras el estallido social del 18 de octubre, y provocativos dichos en relación al 11 de septiembre y el golpe de Estado.

En entrevista con CNN Chile, Orsini se cuadró con Barrientos, y partió diciendo que tiene “una opinión distinta a la que han manifestado mis compañeros”. “Yo no tengo ningún antecedente que me haga presumir que la candidata del FRVS no cumple con los estándares éticos, morales y legales que se han establecido. Ella dice ser una mujer de izquierda; no entiendo por qué otras vocerías tendrían que interpretar aquello como una mentira», agregó.

Luego agregó que Barrientos cumple con las expectativas de la izquierda. "Yo no tengo ningún antecedente de que ella sea pinochetista, como se ha mencionado, o que sea de derecha, o que tenga algún vínculo con el narcotráfico o antecedentes de corrupción”, manifestó.

Además, la parlamentaria dijo que no le parece que “haber sido modelo, o haberse sacado fotos de una u otra característica sea motivo suficiente para vetar una candidatura. Yo creo que en la Asamblea Constituyente tienen que estar todas y todos representados”. A quienes utilizan eso como un argumento para criticar a Barrientos, Orsini respondió que “hay un poquito de machismo detrás de ello”.

Asimismo sostuvo que “no sería una candidata por la que yo votaría”, ya que prefiere respaldar postulaciones de trabajadoras de casa particular y dirigentes sociales y sindicales. “Pero si hay personas que se sienten identificadas por una figura como ella- entiendo que tiene un tema con el medio ambiente, con los animales-, está bien, no creo que haber trabajado en televisión sea un pecado”, señaló.

Para finalizar concluyó que “yo trabajé en televisión desde los seis años hasta los 21 y muy humildemente quiero decir que me he sacado la mugre y he hecho un buen trabajo en la Cámara”.