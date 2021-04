Madre que recibió ayuda de Farkas denunció que le subieron el precio del arriendo

El filántropo Leonardo Farkas contactó a la familia para cooperar con un millón de pesos para que tuvieran para comer.

El fin de semana pasado se hizo viral el mensaje que una apoderada le mandó a la profesora de su hijo, explicándole que el niño no podría conectarse temprano porque no quería despertarlo, ya que no tenía desayuno para darle.

“Buenos días, tía. (Mi hijo) no se podrá conectar por algo personal. Me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo. Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, decía el texto que conmovió a la docente, quien quiso darlo a conocer para mostrar el difícil escenario que viven muchas familias.

Tal fue el alcance que tuvo esta historia, que el filántropo Leonardo Farkas tomó conocimiento y decidió contactar a la familia para cooperar con un millón de pesos.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas

Según reveló la mujer, fue la pandemia la que causó graves problemas económicos en su hogar, ya que su marido no tenía los permisos correspondientes para poder trabajar como gasfíter.

Por su parte, el alcalde de Rancagua colaboró también. Según consignaron en el noticiero de Chilevisión, Eduardo Soto les pagó tres meses de arriendo, una caja de mercadería y además consiguió un permiso para que el hombre pudiera retomar su actividad laboral.

Sin embargo, parece que Chile sigue siendo un país de miserables, ya que en medio de esta buena situación, le tocó enfrentarse recientemente a un insólito hecho.

Según explicó esta madre, la dueña de la propiedad que arrienda decidió subir el precio mensual al enterarse de las ayudas que ha recibido.

“La señora dijo que habían personas que pagaban mucho más”, comentó, añadiendo que ahora está en búsqueda de un dato que no supere los 160 mil pesos que ya paga, pues la dueña del inmueble pretende cobrar 200 mil ó más.

A pesar de este inconveniente, Núñez agradeció el apoyo que ha recibido. “Antes de la ayuda vivíamos el día a día pensando cómo lo íbamos a hacer para el almuerzo o la once… Los niños no saben y a uno le piden”, explicó.

Además, reveló que fue a entregarle personalmente un regalo a la profesora que hizo viral su historia y la de su hijo, a quien definió como un excelente alumno, con buen rendimiento escolar y participación en clases.

“Le mando un saludo a la tía y al colegio. Y a todas las personas que me han ayudado, les agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte”, cerró.