Sandra llevó a su pequeña hija al médico luego de que ésta presentara hinchazón estomacal. Tras la revisión del médico, quien le diagnosticó un cuadro nervioso, "la olla se destapó", aseguró la madre.

Fue con esto que la madre de la niña le preguntó si estaba todo bien en el colegio, a lo que la pequeña acusó malos tratos por parte de una de sus compañeras.

La niña había entrado en abril a la Escuela E-87 de Antofagasta donde recibía bullynig por parte de una de sus compañera quien la trataba de “Cara de china, negra fea y cochina”. Junto a esto, la madre señaló que durante una semana su hija no comió su colación, ya que la misma niña que la trata de esa manera, le quitaba su comida.

Sandra se dirigió a la escuela donde solo recibió respuesta de la educadora, pues según la mamá de la pequeña afectada, la tía auxiliar en reiteradas ocasiones no dejaba hablar a la menor cuando ella quería contar sobre el acoso del cual es víctima. “¿Cierto que estuviste bien hoy? No hubo ningún problema, esas son cosas de tu cabeza”, comentaba la tía de apoyo interrumpiendo a la menor, según contó Sandra.

Luego de esto, la madre decidió acudir a Inspectoría, quien junto a la Unidad de Convivencia Escolar, citaron a los padres de la niña que maltrata a la pequeña de Sandra. No obstante, la mujer afirmó que al salir de la reunión, vio a los apoderados a carcajadas, como “si se estuvieran burlando”.

“Yo sé que la niña no tiene la culpa de actuar así y molestar a mi hija, porque son cosas que aprende en la casa. Yo no sé qué se habrá conversado en esa reunión, pero ellos salieron riéndose, como si no les hubiesen dicho nada”, sentenció Sandra al Diario de Antofagasta.

La mujer confiesa que no sabe qué hacer ante esta situación: “Hace poco vi a mi hija llena de una crema blanca que yo tengo, le pregunté por qué había hecho eso y me dijo que ella estaba aburrida de su color de piel, porque la molestaban mucho”, comentó la madre afligida.