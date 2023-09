La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, publicó un desgarrador mensaje en Instagram el cual acompañó con una antigua fotografía amamantando a tomasito.



La mujer tiene esporádicas apariciones en redes sociales y siempre son con mensajes dedicados a su hijo. Recordemos que aún no hay culpables por su misteriosa muerte.



¿Qué publicó la madre de Tomás Bravo?



La mujer partió escribiendo: “Vida devuélveme a ese día, devuelve todo lo que tenía. Daría todo por volver a cobijar a mi hijo entre mis brazos como lo hacía desde la mañana hasta en la noche y verlo dormir apegado a mi pecho. Fue lo más bello que pude vivir en ésta vida. Eso era vivir, sentir felicidad plena, lo era todo”.



Para luego agregar que “mi bebe era todo lo que tenía y lo perdí, me siento tan vacía, tan sola. Por más que lo intento siento que no encajo aqui, que no puedo encontrarle un sentido a todo, la ansiedad me tortura dia a dia. Amaba esa vida y nunca entenderé porque es tan injusto todo, puta vida. Vida devuelve esos bellos ojos de los que no me alcance a despedir. Te extraño tanto mi niño”.



Finalmente hizo un llamado a no olvidar el caso de su hijo. “No se olviden aún seguimos exigiendo verdad y justicia para tomasito no más espera!”, señaló.



Recordemos que el 18 de septiembre publicó un video con imagenes de Tomás vestido de hueso. En el post escribió que era "uno de sus días favoritos".