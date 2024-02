Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, compartió un emotivo mensaje a tres años de la desaparición de su hijo. El pequeño fue visto por última vez en la localidad de Caripilun, en la Provincia de Arauco, en la Región del Biobío. El niño de 3 años, luego de una intensa búsqueda, fue hallado sin vida a escasos kilómetros de la casa familiar. Hasta la fecha, no hay detenidos por este crimen que conmocionó al país.

La joven madre lamentó su pérdida a través de sus redes sociales. “Hijo mío, hoy se cumplen tres dolorosos años desde que te arrancaron de mí injustamente, tres años desde que partiste de una manera tan inexplicable y dolorosa. No sé cómo describir todo el tiempo que ha pasado sin ti, Tomi, parece que ha pasado muy rápido, pero a la vez se siente detenido en el mismo vacío y dolor”, escribió.

“Es tan raro, la verdad, es que faltan palabras para describir todo este dolor. Tampoco sé cómo he llegado hasta aquí, no creo ser lo suficientemente fuerte para soportar todo esto, nadie es tan fuerte para soportar tanto dolor, vacío e injusticia”, confesó Estefanía.

Igualmente, expresó que “tu brillo y espíritu sigue aquí junto a nosotros y nos entregas esa energía para seguir luchando. No hay otra explicación. Ahora, en este momento, sólo deseo cerrar los ojos unos instantes y volverte a ver y darte un abrazo enorme y que ojalá ese instante se convirtiera eterno”.

“La vida sigue, la lucha continúa, no debería ser así, pero es lo que nos tocó y lamentablemente nada podrá cambiarlo, nada podrá llenar el vacío que has dejado en nosotros, el dolor de tu partida ni la felicidad y años que te arrebataron. Sólo nos queda seguir luchando por ti”, añadió la joven madre.

Deseo de justicia para Tomás Bravo



Además, Gutiérrez sentenció que “aún sigue en mi cabeza ese día 17 de febrero. Tanto los recuerdos malos como las últimas horas que pasamos juntos, las voy atesorar por el resto de mi vida. Tu voz, tu carita de alegría y esa energía hermosa que tenías, espero que nunca se borren. Lamento que después de tres años injustamente sigamos buscando una verdad y justicia para ti. Perdón hijo por fallarte. Tengo mucha pena y rabia”.

“Deberíamos entregarte la mejor justicia porque eso es lo que mereces. Le pido a Dios que nos ayude, y nos ilumine para encontrar la verdad, porque la vida no puede ser así de injusta. Menos contigo. Por eso vamos a seguir luchando, el tiempo no será un impedimento. No se olviden, a tres años de la desaparición y muerte de mi pequeño, seguimos exigiendo verdad y justicia para Tomasito. Espero nos sigan apoyando, les pido con el alma el favor de no olvidar a mi niño”, cerró.