En una nueva jornada clave de juicio en contra de Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Korosaki, la madre de la estudiante japonesa rompió en llanto. En la instancia la mujer se quebró al escuchar un correo amenazante que le envió su exnovio a su hija, de quien no se tiene rastro desde 2016. Así mismo la madre de Zepeda se mostró bastante desgastada y sin energías en esta duodécima audiencia.

Cabe mencionar que esta es la última jornada de juicio en contra del chileno, ya que mañana se debería tener el veredicto. Recordemos que el joven en el primer proceso judicial quedó con una condena de 28 años de cárcel, y a pesar de que estos nuevos alegatos buscan disminuir sus años en prisión, podría arriesgar cadena perpetua por ser el único condenado por la desaparición de la joven nipona.



Madre de Narumi se quiebra en pleno juicio tras crudo relato



Taeko Kurosaki se ha mostrado bastante afectada durante el juicio, incluso en una de las audiencias se descompensó. En esta ocasión rompió en llanto al escuchar las advertencias que habría recibido su hija por parte del condenado. Humerto Zepeda, padre de Nicolás señaló antes de esta jornada que "esperamos que salga absuelto de todo lo que se le acusa".



Bajo esta misma línea aseguró que el Fiscal "no puede asegurar con pruebas concretas cómo, cuándo y dónde falleció Narumi". Es importante mencionar que Humberto ha tenido un rol activo en el caso y ha insistido en reiteradas ocasiones que su hijo es inocente de los cargos que se le imputan.



Por otro lado, la abogada defensora de la familia de Narumi, Sylvie Galley realizó un alegato bastante emotivo que dejó llorando a Taeko. La profesional citó un correo enviado por Zepeda que decía así: "Hay un costo para ti. Tienes que ser la mejor chica, nunca causarás problemas, no te escucharé, nunca te enojarás, no contradigas, conscientes, nunca serás mala, nunca causarás problemas, no volverás a negociar nada".



Sobre esto declaró que "estamos en total ausencia de la humanidad del otro, Narumi es un objeto que debe obedecer mandatos (...) Las condiciones para ser una 'buena chica' de Nicolás Zepeda son imposibles de cumplir". Así mismo expresó. "Narumi sufre entonces un sufrimiento intolerable. Ella piensa en alertar a la policía, se desahoga con Arthur del Piccolo... La ruptura con Zepeda es inevitable. Una ruptura salvadora en el momento. Pero eso le costará la vida".

El relato de la abogada dejó bastante afectada a la mamá de Narumi, incluso Arthur del Piccolo, quien era novio de la joven japonesa se levantó de su puesto para ir a consolarla. El juez a cargo suspendió la sesión por unos minutos para darle un respiro a la mujer que apenas se podía mantener en pie.

Finalmente el fiscal Etienne Manteaux tras entregar su opinión sobre los antecedentes de la investigación señaló que "en estas condiciones, exijo que sea declarado culpable y condenado a la pena máxima de cadena perpetua".