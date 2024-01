Este sábado, la Fiscalía de San Felipe y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron la detención del sujeto que confesó haber asesinado a Michelle Silva. La joven de 20 años se encontraba desaparecida desde el 6 de enero en la comuna de la Quinta Región. Según informaciones entregadas por las autoridades, el hombre fue identificado como Claudio Figueroa Figueroa. En su testimonio de culpabilidad. el sujeto incluso habría aportado datos relevantes respecto “del paradero de la víctima”.

Tras revelarse la identidad del presunto culpable, la madre de Michelle Silva hizo un importante llamado a través de sus redes sociales. En concreto, Claudia Gutiérrez solicitó "no tomar represalias" en contra de la familia del presunto femicida, quien actualmente se encuentra detenido.

Madre de Michelle Silva hace peticiòn a usuarios de redes



La mujer comenzó su solicitud aludiendo al delicado momento que se encuentran pasando actualmente y apelando a no culpar a la familia de Figueroa. "Amigos de Facebook, esto que estamos pasando es muy doloroso para mi familia, pero ahora solo les quiero pedir que no tomen represalias contra la familia de este bastardo que le hizo algo a mi hija", señaló la mujer en la red social.



Tal vez te interese leer: Los chistes prohibidos que hicieron triunfar a Coronel Valverde en el Festival de Olmué 2024



“Lamentablemente, uno no escoge a la familia. Jessica Figueroa Vásquez y Patricio Figueroa son muy buenos amigos míos de años y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia, les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver. Desde ya muchas gracias”, cerró.



Continúa la búsqueda

A pesar de que ya hay un detenido, aún no se logró dar con el paradero de la joven desaparecida. En estos momentos, el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se está concentrando a un costado del río Aconcagua, a la altura del puente El Rey, al ingreso de la comuna de San Felipe. Un gran contingente policial se halla en el sector, trabajando en encontrar a la joven. Al lugar también fue llevado el presunto autor del crimen.