Durante la jornada de este martes Genoveva Arango llegó hasta La Moneda para entregarle una carta al presidente sobre el caso de su hija Ari Salgado, joven de 23 años que fue asesinada por su novio en la comuna de Maipú. La mujer lanzó una dura acusación en contra del imputado y pidió que se haga justicia por el femicidio de Ari, quien en 2023 había puesto una denuncia por violencia en el pololeo.



Cabe mencionar, que el cuerpo de la joven fue encontrado en un saco de papas, dentro de una maleta que el acusado, Joaquín González mantuvo debajo de su cama. En específico el cuerpo de la mujer fue encontrado con más de 100 puñaladas y el imputado incluso inventó que habían sido víctimas de un portonazo. Sin embargo, González le contó lo ocurrido a su hermana quien lo denunció, por lo que el sujeto quedó en prisión preventiva.



¿Qué dijo la madre de la joven asesinada en Maipú?



Genoveva, llegó hasta la moneda con una carta para el presidente que tiene el único objetivo de pedir justicia por Ari. “Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres. Lamentablemente me tocó a mí vivir esto, porque yo tenía una hija tranquila y en este momento está en el cementerio, por culpa de un femicida que quería tenerla solamente para ella”, señaló la mujer.



Luego acusó ensañamiento por parte del acusado. “Yo quiero pedirle al Presidente Boric que se haga justicia. Que se haga la justicia máxima, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión, él la quería eliminar, porque todo lo que hizo él, fue así”, complementó la mujer, quien se mostró bastante afectada.



“Yo no sé cómo nadie se dio cuenta de la familia que estaba ahí, porque (el crimen) pasó en la casa de los papás de él. Él confesó porque la culpa lo atormentó (...) tiene que hacerse justicia por cada mujer que ha muerto, por cada mujer que ha sufrido el horror de vivir este tormento, que un hombre te maltrate”, cerró la mujer sobre el caso. Es relevante destacar que la justicia aclaró que el ataque no fue en defensa propia, por lo que el juicio se efectuará por el crimen de femicidio.

Acá está el tik tok del flaite as3sin0 ( confeso porque le dijo a su familia) que mató a su polola y la metió en un saco de papas y luego en una maleta. GLOBOSJOAQUÍN2882 Vayan a saludarlo los que tengan cuenta en esa red. Justicia para #AriSalgado #NiUnaMenos pic.twitter.com/kkZV23t5jk — Pamela Martel (@pamemartel) February 22, 2024