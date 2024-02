Jordhy Thompson dejó atrás el calvario que estaba viviendo en Chile y ya viste los colores del FC Orenburg, club de la Primera División de Rusia que actualmente se encuentra realizando su pretemporada en Turquía con miras a lo que será este año 2024, donde contarán por seis meses con el delantero chileno.

Así es, el ex Colo Colo logró abandonar el país para intentar reimpulsar su carrera en el fútbol ruso, pero no solo por eso ha hecho noticia, pues recientemente reveló que le atrae la idea de jugar por la selección de Ecuador, considerando que su futuro en La Roja es completamente incierto tras los episodios de violencia de género que protagonizó en Chile.

Su madre se refirió al presente del delantero de 19 años, del cual se mantiene completamente informada gracias a que siempre están en contacto. "Contenta por él, porque se le dio esa oportunidad. Jordhy también está feliz y contento. Hablamos todos los días por Whatsapp, porque está en Turquía en la pretemporada", detalló Norma Dávila en conversación con Las Últimas Noticias.

En esa línea, se refirió a la reciente confesión de su hijo, quien está dispuesto a dejar atrás La Roja, donde no alcanzó a debutar en la selección adulta, y vestir la camiseta 'Tricolor'. "Sí, también me dijo eso. No tiene doble nacionalidad, pero se podría nacionalizar porque yo soy ecuatoriana. Lo vi entusiasmado, pero dice que primero hay que ver qué pasa. Todo con calma", reveló la madre del atacante.

Para finalizar, no tuvo ninguna complicación en manifestar su deseo de que Jordhy Thompson vista los colores de la selección de Ecuador, pues defendería el país natal de su madre. "A mí me encantaría que jugara por Ecuador, porque es mi país", remató la progenitora de Thompson, quien poco a poco pareciera olvidarse de Chile y ya visualiza un futuro con la camiseta ecuatoriana.

