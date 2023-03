Madre de Darío Osorio se refiere a la supuesta indisciplina de su hijo en La Roja

Alicia Osorio, madre de Darío Osorio, decidió salir a desmentir las acusaciones sobre una supuesta indisciplina del joven delantero durante su última incorporación en la selección chilena de Eduardo Berizzo para el amistoso ante Paraguay en Santiago.

La mamá del futbolista de la Universidad de Chile negó la información que entregó el programa Círculo Central, en donde indicaron que el atacante habría sido liberado de La Roja debido a un encontrón que tuvo con el entrenador Eduardo Berizzo.

“La verdad es que no la he pasado bien con tanta mentira que dicen. Hasta ahora me da risa que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiese sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío”, señaló Alicia Osorio en diálogo con el portal Bolavip.

“No quiero que siga escuchando tanta cosa que se dice, siendo que él por lo mismo no habla con los medios. Al parecer los conoce más que yo. Se llenan la boca vendiendo mentiras”, agregó.

Recordemos que el jugador fue desconvocado de la selección chilena el pasado 22 de marzo, tras presentar una contusión y hematoma en su muslo izquierdo, según informó la Federación de Fútbol de Chile mediante un comunicado de prensa.