Pasó frío extremo: madre de joven conscripto fallecido revela inhumana acción de superior

Romina Vargas, la madre de Francisco Vargas, joven que falleció por frío extremo en Putre, a dos semanas de comenzar su Servicio Militar, expuso en el Contigo en la Mañana los crueles antecedentes que se conocen sobre el caso. Así mismo la mujer aseguró que su hijo pidió abrigo antes de morir y recibió una insólita respuesta de un superior, quien incluso lo trató de cobarde.

Recordemos que se reveló durante las últimas horas que otros conscriptos, que fueron testigos de la situación, han recibido amenazas para no hablar del caso y no exponer el nombre del capitán que estaba a cargo. Bajo esta misma línea, la mujer denunció que además el joven sufrió agresiones físicas como patadas de parte de un superior que minimizó el frío que estaba pasando el joven.

¿Qué contó la madre del joven?

“Se de varios testimonios que mi hijo pidió ayuda, tengo el nombre de este tipo (superior) pero no lo voy a nombrar, este tipo le dijo ‘eso es de poco hombre, maricón’, y lo levantó y lo golpeó, y lo golpeó y el se desmayó, luego se despertó y lo volvió a golpear y a arrastrar” contó Romina llorando en el programa. Este relato se asemeja al obtenido de los audios de un testigo de la situación. “Avisó que no se podía ir y toda la hueá, y le avisó al capitán que él creía, no tenía fe de llegar, y el viejo lo trató de cobarde y lo hicieron bajar igual” se oyó en la prueba.

La noticia se dio a conocer el pasado fin de semana a través de un comunicado oficial del Ejército de Chile. La institución informó de “una situación” ocurrida la mañana del sábado 27 de abril, cuando la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco realizó “una marcha de instrucción”. Según el comunicado el conscripto de 19 años se sintió mal “mientras realizaba un descanso” y presentó “problemas respiratorios” por lo que fue trasladado a la enfermería militar.

Luego lo derivaron al Cesfam de Putre, donde se constató su fallecimiento. Por otro lado, el Ejército informó que hay más de 40 militares enfermos con un virus respiratorio, ante el cual ya han tomado medidas. María, otra madre de uno de los conscriptos enfermos reveló para el matinal. “No he visto a mi hijo desde que salió de aquí de Santiago (...) Mi hijo dice que están en cuarentena, pero solamente adentro murmuran de qué es lo que puede tener, porque realmente a ellos les dijeron que era por infección al agua y que ellos tenían problemas con el agua y se contaminaron” detalló.