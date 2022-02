Madre de camionero asesinado en Antofagasta alzó la voz pidiendo justicia por su hijo

Un duro llamado realizó durante la mañana de este viernes la madre de Byron Castillo, el camionero asesinado por tres sujetos de nacionalidad venezolana en el norte del país.

En conversación con Meganoticias, Milenka se refirió al crimen manifestando que hasta ahora ninguna persona se ha contactado con ella para hablar de lo ocurrido.

“Nadie me ha llamado para decirme nada de lo que ha pasado con mi hijo, de lo que pasó. No creo que sea justo que esto quede impune”, sostuvo.

En la misma línea, exigió justicia por la muerte de Byron, remarcando que “uno ya no puede andar en la calle, uno ya no puede trabajar porque mi hijo estaba trabajando, querían asaltarlo, querían subirse arriba del camión”.

“Eran cinco camiones y él venía atrás, era el último. Yo sé que él no tendría que haberse bajado, pero no era para que le hicieran esto, menos que me lo tiraran como a un perro, porque ellos son los perros, no mi hijo”, añadió.

Por otra parte, Milenka comentó la situación que vive la pareja de Castillo, quien está esperando a un bebé. “Mi hijo dejó una señora, una familia, un nieto que todavía ni nace y qué hago yo, quién me devuelve a mi hijo”, declaró.

Luego, la madre de Byron se contactó con el matinal Mucho Gusto, donde recalcó que no descansará hasta que se haga justicia por su hijo, cuya muerte habría sido perpetrada por tres sujetos venezolanos que estaban de manera irregular en nuestro país.

“Lo único quiero es que se haga justicia porque él no merecía morir en las manos de esas personas, si es que se les puede llamar así. A mí nadie me va a devolver a mi hijo”, agregó.

Finalmente, Milenka nuevamente lamentó la situación familiar que vive hoy la esposa de la víctima.

“Mi nieto no va a conocer a su papá, era su primer hijo, y ellos le truncaron su vida, lo tiraron como un saco de no sé qué, no tuvieron piedad con él”, cerró.