Düra Córdova, la mamá de Anahí Espíndola, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a dos meses de la desaparición de la joven de 22 años. Recordemos que, la joven se perdió el 4 de enero a eso de las 23:00hrs luego de ir a entrar a un gimnasio en la ciudad de Viña del Mar y fue encontrada muerta en el sector de los roqueríos de la misma zona.



Cabe mencionar que las causas de la muerte de la joven son desconocidas públicamente, sin embargo la Fiscalía no descarta que pueda ser “una muerte accidental”. El jefe de la PDI de la región de Valparaíso, Guillermo Gálvez señaló en su momento que “no hay ninguna hipótesis que se pueda descartar, pero se están realizando todas las pericias para poder llegar a la verdad y establecer definitivamente el hecho”.



¿Qué escribió la madre de Anahí Espíndola?

“Ojo de Dios a todo visor (...) 2 meses mi amada Anahí y susurras entre nosotros. Cuál debe ser mi elección y cuál es mi elección. Te veo a través de los ojos de Dios” escribió la mujer en sus historias de Instagram en donde subió una fotografía de un tatuaje que se realizó en honor a su hija, en el dibujo se leyó: “elijo el amor”.



Recordemos que no es primera vez que Córdova le escribe unas palabras a su hija, cuando se cumplió un mes de su muerte la mujer subió una fotografía de un altar y redactó: “Te veo feliz”. Bajo esta misma línea para radio BíoBio la mujer solicitó a las personas que no pidieran justicia en este caso, ya que la Justicia los ha estado apoyando en todo momento como familia.



“Por favor, les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo. Nos han ayudado en absolutamente todo, se han abierto todas las puertas. La fiscal ha sido muy cercana. La PDI hizo su trabajo. Todos están haciendo su trabajo. El SML también. Eso denota una organización a nivel país en este tipo de casos, donde sí funcionó y se activó absolutamente todo para dar con el paradero de Anahí, viva o muerta, que fue lo que yo dije desde el primer minuto que mi hija no llegó a dormir a la casa”, mencionó la madre de la joven viñamarina.

