Madre conmovió a las redes tras recibir el diploma de graduación de kínder de su hijo fallecido

Una madre compartió en TikTok un registro que conmovió a las redes sociales, en el video se puede ver cuando la mujer pasó a recibir el diploma de kínder de su hijo fallecido, en México.

La situación se dio en una graduación preescolar, donde había una gran cantidad de personas, entre docentes, autoridades, niños y apoderados.

El momento especial se dio cuando una de las profesoras mencionó el nombre de Edwin Solares Turín, un pequeño que había fallecido, pero su madre decidió asistir igual a la ceremonia.

En el vídeo, se puede ver cuando sus compañeros de generación gritaron "¡presente!" en su honor, más de una vez, todos los asistentes quedaron profundamente emocionados y aplaudieron la situación.

La madre del pequeño, Yareli Turín, caminó entre los asistentes con una fotografía de su hijo y procedió a acercarse a las autoridades del establecimiento para recibir el diploma de honor.

La mujer se llenó de aplausos por el conmovedor momento.

Mediante TikTok, la madre del pequeño fallecido comentó que "no hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto. Te amamos mucho. ¡Felicidades hasta el cielo, mi amor!".

"Lo lograste, campeón, y estoy muy orgullosa de ti", concluyó en el posteo.

El registro se viralizo en redes sociales y ya suma más de 4 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

Los internautas no se demoraron en comentar debido a lo emotivo del momento.

"El cómo se le cortaba la voz a la maestra al nombrarlo me dolió", "se me apachurró el corazón...", "estoy llorando como una niña chiquita, mis condolencias para ti", "cuando salí de la primaria también me tocó vivir eso de un amigo. Todos volvimos de vacaciones, menos él, todos salimos, menos él", "qué fortaleza se le ve a la mami, soportal tal dolor", fueron algunas de las reacciones.

Te puede interesar: Profesora causó polémica al ofrecer una cita a un alumno si aprobaba el ramo

Revisa el video de la madre que conmovió a internet