Durante la jornada realizó sus descargos la madrastra de un adolescente que fue secuestrado en Illapel, en la instancia la mujer relató las fuertes negociaciones que debió sostener con los antisociales.



Tras averiguaciones de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI la familia logró dar con el paradero del joven de 16 años.



Madrastra relata negociación con secuestradores



El joven secuestrado, fue encontrado en la región de Valparaíso a 180 kilómetros de distancia de su casa, en buen estado. En el lugar la PDI detuvo a cuatro personas que tenían armas y teléfonos celulares.



La familia del menor se enteró de esta dramática situación luego de que los secuestradores se comunicaron con ellos desde el celular del menor pidiendo $150 millones para liberarlo. Al joven lo habrían tomado por sorpresa en la calle.



Cabe mencionar que el padre del adolescente es un conocido empresario minero de la zona.



“Si lo quieres ver nuevamente con vida, tienes que pagar 150 millones como rescate”, les escribieron a la familia.



Ante este mensaje, la madrastra comenzó las negociaciones con los secuestradores, sobre lo que explicó para "Contigo en la Mañana".

“Fue muy difícil creerlo, en un momento pensamos que era una broma del niño por Halloween. Estábamos en Santiago y el niño nos hace una videollamada con tres personas apuntándole en la cabeza, y nos dice que no era una broma. Ellos siempre fueron muy agresivos”, dijo.



“La mediación fue sumamente violenta, mi esposo estaba con problemas de salud y en un momento no pudo seguir negociando. Me tocó negociar a mí desde el mediodía hasta las 4 de la tarde”, mencionó.



Finalmente señaló que “era de un calibre muy fuerte, con mucho garabato y violencia. Nosotros ya le habíamos depositado y mostraban como le pegaban. En un momento me dicen ‘vieja tal por cual...’ y desde el fondo de mi alma, yo me levanto mi ropa y le digo ‘si sabís tanto de mí, mira, estoy sufriendo un cáncer, estamos endeudados con mi marido’. Ahí yo me levanté la ropa y le mostré mi cuerpo”.