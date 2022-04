Macarena Ripamonti aseguró que el narcotráfico financió las ollas comunes en Viña del Mar

La declaración fue tomada por el diario La Estrella de Valparaíso. Un concejal reveló que las palabras fueron sacadas de contexto.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, está en el ojo del huracán luego que emitiera graves declaraciones que provocaron un conflicto con los dirigentes vecinales de la comuna.

“El Estado no puede abundar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quien las costeó, ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes”, dijo.

Estas declaraciones, tal como recoge La Estrella de Valparaíso, generaron malestar entre las dirigentas vecinales presentes en una actividad en terreno.

Susana Ruminot, presidenta de la Junta de Vecinos Palmas Chilenas de Forestal, y quien tuvo una olla común a su cargo, dijo desconocer la realidad planteada por la edil.

”Es una falta de respeto porque somos dirigentas, nos jugamos la vida por nuestra gente… Ella básicamente nos está diciendo que nosotros actuamos con los delincuentes y con el narcotráfico”, dijo la mujer.

En esa misma línea, afirmó que, “ella primero que averigüe bien antes de abrir la boca”, a lo que finalizó, “que pida disculpas públicas”.

Reacción de las autoridades

El concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación que afecta a la edil.

"Tuvimos acceso al audio en bruto que da origen al Titular de la Estrella y creemos que la alcaldesa @maca_ripa fue sacada absolutamente de contexto, pues en el destaca la labor de las comunidades, vecinos, vecinas, principalmente mujeres que organizaron y resolvieron el problema del hambre con el apoyo de sus comunidades y organizaciones de la sociedad civil con sus aportes y redes de ayuda", inició su relato.

"No obstante aquello, cuando el Estado se ausenta de su rol, siempre es campo fértil para que el Narcotráfico y sus actores se fortalezcan y esto es lo que debemos combatir. La lucha contra el narcotráfico debe ser integral e incluir la presencia del Estado en territorios largamente abandonados a su suerte", agregó.

"Sin duda, las Ollas Comunes y las personas que estuvieron y están detrás de ellas -por que siguen existiendo en la actualidad- fueron capaces de evitar que el narcotráfico entrara aún más en las poblaciones ante la ausencia del Estado. Tal como dice nuestra alcaldesa, el 99% de ellas fueron autogestionadas desde la comunidad", afirmó el concejal.

Finalmente, acusó que "lamentamos que el diario La Estrella @laestrellavalpo haya emitido solo una parte de la declaración para generar polémica, perjudicando no solo a la alcaldesa, sino que desprestigiando la organización popular de nuestros cerros".