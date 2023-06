Luz Croxatto realiza fuerte reflexión sobre el Chile actual

Una lluvia de reacciones en las redes sociales generó la reciente entrevista de la revista Sábado a la actriz y guionista Luz Croxatto, recordada por ser rostro de la campaña del No durante el plebiscito de 1988.

“Ni en dictadura sentía que tenía que cuidar tanto mis palabras como ahora”, indica el titular de la entrevista y que generó polémica en internet.

“Lo que está amenazado ahora es tu reputación, un paso en falso y tu trayectoria, tu carrera se van a la cresta, eso no es humano. La cultura de la cancelación es satánica y no entiendo en qué nos beneficia… ¡somos todos imperfectos! No existe la superioridad moral, somos todos una manga de vacunas”, fueron parte de las palabras de la actriz.

"Yo siempre me consideré feminista, pero ahora si no encuentro que el hombre es un macho violador que hay que castigar, como que no califico. Si no considero que todos los empresarios son corruptos y explotadores, tampoco califico de socialista", agregó en la conversación con la revista Sábado.

Las palabras de Luz Croxatto no pasaron desapercibidas en Twitter y se volvió trending topic, generando una serie de reacciones desde distintas veredas.

Algunos comentarios positivos valoraron la franqueza, lucidez y valentía de la actriz y guionista.

“Nos recuerdo tanta lucidez desde la izquierda en años”, "Como siempre, lúcida y valiente Luz Croxatto…", señalaron algunos tuiteros.

Otros internautas no quedaron muy felices con las declaraciones de Luz.

“Relativiza la censura dictatorial; reduce feminismo a un odio irracional y socialismo a un prejuicio sobre el empresariado; ofrece una crítica superficial y generalizante sobre “la” juventud”, señaló un usuario.

