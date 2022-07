Luka Tudor sacó la voz tras la polémica con Juan Cristóbal Guarello en ADN Radio

El exfutbolista aclaró que “con Guarello hemos tenido diferencias que resolvíamos cara a cara y de frente, se cerraba la puerta y chao”.

El ex comentarista del programa "Los Tenores" de ADN Radio, Luka Tudor, habló por primera vez tras la polémica pelea que sostuvo Francis Cagigao con el periodista Juan Cristóbal Guarello, instancia donde el comentarista fue acusado de filtrar información al español para hacer quedar mal a su compañero de labores.

En entrevista con el diario Las Últimas Noticias, el ex futbolista aclaró que toda esta situación incluso le trajo problemas a nivel de salud: “Estaba bien, muy tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver en nada de nada de todo lo que sucedió en la radio. Después, por distintas razones, me subió la presión y me puse algo mal de salud. Feliz no estoy, me descompensé”.

Aun así, se declaró “inocente”. “A algunos les puede gustar mi manera de ser, a otros no, pero también pienso que no tengo nada que esconder. Tengo mi conciencia tranquila”, dijo de entrada.

“Yo sabía que iba a estar Cagigao porque era público dentro de todos nosotros, yo no tenía idea, no sabía que iba aclarar temas con Juan Cristóbal. Yo sé que muchos sabían, entre ellos editores y periodistas que no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo no tenía idea a lo que iba, me sorprendió lo preparado que iba Cagigao”, explicó.

“Mi error fue pensar que todos los panelistas teníamos la misma información. Yo le comenté al editor que había que tener cuidado porque Cagigao es una autoridad del fútbol chileno y que más o menos todo el mundo pensaba o creía que iba a venir preparado, pero nunca pensé que tanto. Y el audio enviado va en esa línea y nada más”, afirmó luego, sobre el audio viral.

De hecho, añadió que “no sé dónde está, es todo raro, no sé a quién se lo mandé, pero lo quiero dejar ahí”.

Finalmente, señaló que sabe su posición actual, que “me han puesto ese mote de villano, pero es el peor mote. Una de las cosas que no tengo es ir por detrás y lo he demostrado durante toda mi vida”. Y aprovechó la instancia para explicar que “con Guarello hemos tenido diferencias que resolvíamos cara a cara y de frente, se cerraba la puerta y chao. No éramos amigos, pero yo lo respetaba y él a mí”.

“Tuvimos una pelea dura con Guarello, porque me vinculó a algo que no es así. Él tiene su postura pero cerramos la puerta y quedó ahí. Luego él me pidió perdón al aire y eso es un acto de buena crianza”, declaró.

“No tuve nada que ver con lo que se dijo, con el correr de los días (Guarello) supo información y creo que estuvo bien, es lo que tenía que hacer y se lo agradezco. Es el afectado y lo reconoció. Eso tiene un valor, aunque no hemos vuelto hablar”, cerró el ex “Tenor goleador”.