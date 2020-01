Luka Tudor: "El dedo sí me lo metieron, pero nunca me hicieron el "calzón chino"

La jugada que se realizó este domingo en el Estadio Nacional fue muy comentada en las redes.

El extraño "calzón chino" que le hizo Juan Jaime a Francisco Castro en el duelo de la liguilla de ascenso entre Copiapó y Barnechea rápidamente dio la vuelta al mundo del fútbol

Y este lunes fue tema en los programas deportivos del mediodía en las distintas radios nacionales.

A uno que le llamó poderosamente la atención, fue a Luka Tudor, quien comentó la jugada en el programa Los Tenores:

"El dedo sí me lo metieron", aseveró Tudor: "Danilo Chacón fue el de la gracia, jugando por O'Higgins. Le dijo Danilo, no me hueís, si fuimos compañeros", recordó el ex delantero de Universidad Católica, Newell's Old Boys y Colo Colo.

Para finalizar, el "blondo" delantero comentó que: "Reconozco que es una situación bien complicada. El calzón chino es al calzoncillo, es peligroso y muy incómodo. En nuestra época había de todo, son menos ahora", cerró Tudor.

Chilean football is very much back: pic.twitter.com/lVq055w2ex — Adam Brandon (@AdamBrandon84) January 12, 2020