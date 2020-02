El ex volante de la UC tuvo un duro análisis de lo que pasó ayer en San Carlos de Apoquindo.

En el programa de las 14 horas, el ex jugador no tuvo pelos en la lengua y se fue con todo en contra de las barras:

“Siempre se dice que los jugadores no van al frente, que se “cagan”, que esto, lo uno y lo otro. Aquí hemos sido todos “cagones”. Todo lo que tú dices (Guarello) lo escucho hace 60 años. Pero nosotros no hacemos nada. Hablar de acá y que nos escuchen los dirigentes o jugadores, no sirve para nada“, aseveró en Radio ADN.

“Si no nos ordenamos ni ponemos de acuerdo, cómo puede ser que los “pacos” no sean capaces de controlar a 20 pelotudos. Y si les debes pagar palos por romper propiedad privada, o porque hay niños llorando. Debemos ponernos los pantalones todos”, agregó.

Luego recordó que “yo le tenía miedo a las barras bravas como jugador. Pongamonos las pilas todos, pero nadie hace nada. El Gobierno es un desastre, la ANFP es otro desastre. Los guardas también están pintados“.

“Que no los dejen entrar más. Ellos no pagan entradas. Que los carabineros los vayan a buscar y los metan presos. Es lo mismo que han hecho los tipos ricos de nuestro país”, cerró.