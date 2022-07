Luisa Durán defendió el legado del ex Presidente Ricardo Lagos

“Su figura no ha sido apreciada como debía”, aseguró la ex Primera Dama de la República entre el 2000 y 2006.

Luisa Durán

La ex Primera Dama de la República durante el Gobierno de Ricardo Lagos, Luisa Durán, defendió la figura de su esposo y se refirió a las críticas que han surgido luego de su posición frente al plebiscito de salida.

En conversación con Revista Ya, afirmó que “ha faltado nobleza” en las críticas hacía el expresidente, asegurando que “su figura no ha sido apreciada como debía”.

“No se trata de que tengamos aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y de paso, la figura de ellos mismos”, expresó la creadora del programa “Sonrisas de mujer”.

En ese sentido, la exprimera dama indicó que “si había cosas que criticar debieron haberlas tratado. Y no haber estado ayudando a tirar… Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”.

Consultada en tanto sobre cómo vio la Convención Constituyente y si le preocupa o le da esperanza el texto, afirmó que “me ha costado mucho entender, me preocupa. He leído lo que ha salido y voy a tratar seriamente de leerlo. Tratar, porque parece que a mí me gustan más los libros de literatura que estas cosas. Voy a tratar seriamente de leerlo porque voy a tener que votar”.

“Pero... al principio, sobre todo, se hizo todo tan mal. Era un clima, un ambiente, que no daban muchas ganas de nada. Espero que salga bien, creo que todos esperamos eso”, indicó.

Finalmente, ante la pregunta si tiene decidido su voto, manifestó que “lo cambio todos los días”. Mientras que en el caso del expresidente Lagos, señaló que ”yo creo que él lo tiene mas claro”.