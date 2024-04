El periodista Luis Ugalde se encontraba en un despacho en vivo con el matinal de CHV Contigo en la Mañana cuando fue agredido por un transeúnte que además lo insultó. El reportero no se aguantó y se salió de libreto encarando al sujeto que fue parado por Carabineros en el lugar. La incómoda situación ocurrió en medio de un proceso de fiscalización vehicular en la comuna de Renca mientras el notero hablaba sobre la labor de Carabineros y el Ministerio de Transportes para tener el control sobre conductores sin documentos ni permisos.

“Si no llega la tele, no trabajan” gritó una mujer en medio del despacho en vivo lo que llamó la atención del profesional que se acerco a ella para conocer más sobre su opinión. Fue en esto que un cobarde sujeto aprovechó de descargar su enojo con él y le lanzó un pan por la espalda. El hecho genero gran enojo en Ugalde quien no dudó en responderle al individuo que incluso le chispeó los dedos en la cara mientras le decía groserías. “¡¿Por qué me tiraste un pedazo de pan, hue...?! ¡Yo no te hice nada!”, apeló el periodista.

¿Cómo reaccionó Luis Ugalde ante la agresión?

Ante la pregunta del reportero el violento hombre se le acerco para decirle un par de cosas en la cara y se escuchó decir al sujeto en el micrófono: “Voy a pegarte chu...” . Por otro lado, desde el estudio Julio César Rodríguez intentó calmar al profesional que estaba rojo de la rabia. “Lucho, tranquilo, no te sumes a esa actitud. Yo sé que cuesta, que es indignante, pero mantener la calma. Usted es periodista, es profesional, estamos informando” señaló JC. Sin embargo, antes de volver a lo suyo el periodista se descargó.

“Ándate a la chu...” lanzó Ugalde mientras volvía a retomar su despacho. Casi al mismo tiempo apareció un Carabinero en el lugar que se dirigió a conversar con el violento sujeto que miraba enojado desde una esquina al comunicador. “Sí, tienes razón. Se lo van a llevar en cana por gil”, expresó para luego calmarse y contar en detalle la agresión que habría recibido por parte de este hombre que además de lanzarle comida lo golpeó en un hombro.

“Estábamos recién acá, llega el muchacho y me tira un pedazo de pan. Le pregunto por qué lo hace, podríamos hablar, pero no tiene por qué tirar un pedazo de pan. Pido disculpas por mi reacción”, dijo para el programa en vivo. “Tranquilo, Luchito, te conocemos y queremos” contestó la conductora Monserrat Álvarez desde el panel. Cabe mencionar que Ugalde cumplió este año, 10 años trabajando en CHV . "En estos 10 años me ha tocado vivir de todo, a nivel profesional y personal.

10 años en los que hemos conocido historias, hemos recorrido Chile y además me he rodeado de grandes personas y un tremendo equipo de trabajo", escribió.