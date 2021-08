Luis Núñez ex delantero de la UC lleva 18 meses en la cárcel acusado de participar en un homicidio en la Legua, junto a su amigo Andrés Vergara.

Núñez recordó cuando estuvo prófugo en Bolivia y lo encontró la policía: "Lo único que pensé era en no verle la cara a mis hijas (de 11 y 15 años, respectivamente), porque las expusieron a que me vieran cómo me detenían. Mi hija está con psicólogo, llora, se siente culpable porque dice que por culpa de ella me pillaron, porque fue la última persona con la que hablé (por teléfono)", dijo al programa Bienvenidos de Canal 13.

"Lo único que pensé es que no me pillaran ahí, mi hija estaba a cuatro metros, pero no había nada que hacer. Siento vergüenza de volver a verla ahora, porque nuevamente mi hija ‘es la hija de Luis Núñez’. Yo vivía con mi mujer, mis dos hijas y mi suegra, esa era mi vida en Bolivia. Fueron los dos años más lindos de mi vida", añadió.

Sobre el homicidio, afirmó: "Es una maldad que me están haciendo, una cosa que no tiene explicación. Yo sí estaba en el lugar, el problema no es mío. El problema es que mi hermano estaba pololeando con su mujer actual, ese es el problema. Y por eso se forma la pelea, se forma la balacera y se forma todo".

"No es si se confundieron o no se confundieron, el problema es que es mentira. La persona que me está acusando está presa por homicidio y la otra persona que me viene acusando también está presa por homicidio. Me gustaría saber qué le hice yo a ella para que me esté haciendo este daño. No se acuerda que ella se crió conmigo, que comía en mi casa. Yo no disparé, no tenía ni siquiera una pistola. Si hubiese tenido una pistola, me pongo lo pantalones y asumo mi responsabilidad", aseguró.

"Estoy arriesgando 17 años de mi vida por algo que no hice. Me voy a volver loco, nunca más voy a probar un bocado o voy a tomar agua. Voy a hacer la huelga más extrema que exista. Yo soy inocente, no voy a dejar que me condenen", finalizó.

