Luis Jiménez realizó una profunda reflexión tras su retiro del fútbol profesional

“Me siento pleno y muy feliz por la carrera que hice” , señaló el ídolo que cerró su carrera con el equipo de sus amores.

Luis Jiménez se retiró del fútbol.

Un emotivo fin a su carrera futbolística tuvo el ahora ex jugador profesional de Palestino, Luis Jiménez, quien se despidió en el estadio Municipal de La Cisterna, con la misma camiseta que debutó en 2001.

En la previa del duelo entre Palestino y Cobresal por el Torneo Nacional, la institución lanzó un sorpresivo anuncio. A través de sus redes sociales, el cuadro árabe informó que el "Mago" jugaría por última vez en La Cisterna.

El anuncio no estuvo exento de polémica, debido a que la esposa de Jiménez, María José López, cuestionó que el técnico Gustavo Costas no incluyera al experimentado futbolista en la formación titular. A pesar de eso, el ex jugador tuvo un emotivo homenaje antes de que arrancara el cotejo y disputó el segundo tiempo del triunfo de Palestino e incluso entregó una asistencia.

Tras el compromiso, Luis Jiménez reiteró su decisión de finalizar su carrera. “Es mi último partido, tenía tomada la decisión desde el año pasado. Sentía que no era justo terminar fuera de la cancha y quería despedirme con toda la gente que me ha entregado tanto cariño”, manifestó en conversación con TNT Sports.

En la misma línea, el “Mago” destacó el hecho de poder finalizar su carrera en el club que lo vio nacer y recordó el trofeo de la Copa Chile alcanzado en 2018. “Me siento pleno y muy feliz por la carrera que he hecho. Empezar y terminar acá es espectacular. Logramos tener un título muy importante después de 40 años y creo que termino de muy buena manera. Estoy feliz”, agregó. Por otro lado, se refirió a participación con la Roja en las Clasificatorias a Qatar 2022. “Estuve mucho tiempo fuera de la selección, fuera de los radares cuando estuve en Medio Oriente. Fue una elección consciente y estoy tranquilo con la carrera que hice”.

Por último, analizó su futuro y la posibilidad de realizar una dupla técnica con Carlos Villanueva, según comentó hace un tiempo. “En el corto plazo no lo creo. Voy a seguir estudiando y preparándome para ayudar a Palestino desde mi lugar. Tengo varios proyectos, me he preparado hace mucho tiempo para terminar. Ahora voy a aprovechar de descansar”, concluyó.