Luis Jara y escort Natthy Chilena negaron supuesto encuentro sexual

En todo un acontecimiento se convirtió el cantante nacional Luis Jara, luego que el fin de semana trascendiera en redes sociales un rumor alimentado por imágenes en las que se daba a entender que la escort conocida como Natthy Chilena, había tenido un encuentro íntimo con la voz de "Mañana".

En una de las imágenes se veía un beso entre dos personas; y lo que llamó la atención fue que las canas en la barba del hombre de la foto y la camisa con flores que se alcanza a ver, es muy parecida a una que el animador ha lucido y compartido en su propia cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Lucho Jara fue sorprendido engañando a su mujer con escort en redes sociales

Con el paso de las horas tanto el nombre del artista como de la mujer se convirtieron en tendencia y los registros se divulgaron por varias plataformas.

En otra de las capturas se lee una supuesta conversación entre Natthy y una amiga, donde la primera le asegura que se trata del intérprete y que tuvo relaciones sexuales con él.

No obstante, hacia la tarde de este domingo, la escort utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que desmentía todo los registros, indicando que alguien los había editado para perjudicarla a ella y al cantante, a quien -aseguró- nunca ha visto en su vida.

“No tengo nada que ver con él, no lo conozco en persona y es urgente aclarar estas difamaciones por respeto a él y a su familia. No tengo ningún vínculo con él ni con sus familiares”, dijo la mujer.

Asimismo, agregó que si la situación continuaba, iba a tomar medidas legales contra las personas que la estaban usando para difamar tanto su imagen como la de Luis Jara. “Pido por favor que sea bajado todo contenido falso que están publicando, solo con e fin de dañar la imagen de las personas“, sentenció.

Respuesta de Luis Jara

Cuando la polémica estaba desatada en redes sociales, el animador solo se había limitado a compartir una selfie en la que indica que tuvo “un almuerzo reflexivo” y que les deseaba un buen domingo a sus seguidores, “a pesar de todo”.

No obstante, su réplica directa vino cuando en el programa web Que te lo digo de Hugo Valencia y Sergio Rojas, comentaron el tema y el intérprete quiso entregar sus descargos.

En conversación interna con Valencia, Jara negó que se tratara de él y le comentó que estaba estudiando el tema con sus abogados para ver qué acciones legales seguir.