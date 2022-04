Luis Jara reveló por qué ya no ve los programas matinales en la TV nacional

El cantante y exconductor de Mucho Gusto conversó con José Miguel Viñuela, donde lanzó su visión de la TV actual.

El cantante nacional, Luis Jara, fue el nuevo invitado que tuvo el programa "Desde mi cocina con la Nené", espacio emitido por Instagram y que es animado por José Miguel Viñuela junto a María Vilches.

La dupla, que fue parte del matinal Mucho Gusto (Mega) hasta hace dos años. Actualmente son muy buenos amigos, de hecho, ”siempre hablamos”, comentó el ex-Mekano en el capítulo.

En un momento, la conversación se adentró en la salida del cantante del espacio matutino, durante los tiempos en que estos programas tomaron un tono más informativo con el estallido social y la pandemia.

—¿Cuál es tu opinión, hoy, de los matinales? —le preguntó Viñuela.

—¿Sabes por qué no veo matinales? —contestó Jara—. Primero, porque no tengo tiempo y, segundo, es ver la continuación de un informativo.

Luego, procedió a hacer un análisis de lo cómo ve el panorama en la pantalla chica: “Solamente tengo un matiz respecto a la televisión chilena”, tras lo cual describió que “es que es monotemática, y creo que hoy día lo que hay que hacer es generar matices”.

A ojos del cantante, “tú no puedes estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche con música de tensión; o sea, la vida no es solamente eso”, explicó, agregando que “hay que reírse y reírse no es pecado, hablar estupideces tampoco, cocinar no es pecado”.

En lo que respecta al país, planteó: “Es que el Chile de hoy es un Chile que está complicado”; claro, “la televisión tiene que informar, perfecto”, en eso está de acuerdo. “¿Pero 16 horas diarias? No creo”.

A modo de cierre, concluyó:

—Lo que pasa es que los matinales se han convertido en una extensión de las noticias finalmente.

Eso sí, también comentó que, al final del día, la televisión “es un negocio” como cualquier otro, por lo tanto, si los resultados muestran que la información es lo genera más rating, finalmente es lo que hay que entregar.