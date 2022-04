Luis Jara estaría siendo marginado del grupo de chilenos "famosos" radicados en Miami

El cantante nacional Luis Jara desde hace un tiempo dejo todo para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. El artista vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir a Miami, luego que su carrera en televisión quedara truncada.

El chileno intentó unirse a la cofradía de Iván Zamorano, Felipe Viel, Rafael Araneda, Marcela Vacarezza, entre otros, quienes viven en el país norteamericano y mantienen una gran amistad. Sin embargo, según revelaron en Zona de Estrellas, el cantante no encajó en el grupo.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia”, señaló en el espacio Raquel Argandoña. La noticia fue ratificada por Cecilia Gutiérrez quien indicó que “no entró en el grupo. Le pasó lo mismo a Américo”.

Luis Jara no encajó en Miami.

En esa línea, la periodista de farándula explicó que “no se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático. No les cayó tan bien”.

Entre las posibles razones de por qué el cantante no encajó en el grupo de chilenos en Miami, Gutiérrez opinó que “hay una cuestión de química, yo creo. Lucho Jara es una persona muy simpática, muy amable, pero cuesta que entre porque su personalidad es avasalladora y puede provocar que uno diga…”.

Por otro lado, Manu González recordó cuando comenzaron a surgir rumores sobre la supuesta pelea o ruptura de Zamorano con su esposa, María Alberó. Entonces señaló “que entre los chilenos algunos pensaron que podía ser Luis que iba y venía en todo momento, era el que podía traer el cahuín”. “Luis quedó muy sentido, porque él no tenía absolutamente nada que ver con este rumor ni con este cahuín”, cerró González, señalando que después el propio Zamorano salió a desmentir los rumores.