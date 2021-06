Luis Gnecco y denuncia por VIF: Destruyó mi imagen y sustento económico

El actor optó por romper el silencio tras ser formalizado por violencia intrafamiliar; reveló que ha recibido amenazas de muerte.

El actor nacional Luis Gnecco sigue en el centro de la polémica tras ser formalizado por una denuncia de violencia intrafamiliar por su exmujer y tras lo cual, quedó con la prohibición de acercarse a la madre de su hijo de 5 años.

El artista había optado por mantener un relativo silencio. Sin embargo, durante esta jornada publicó una carta en su cuenta de Instagram.

En la misiva, el artista comienza pidiendo respeto a los medios de comunicación con respecto a lo que se publica, ya que le han llegado amenazas de muerte a él y a su hija mayor.

“Pido delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor”, precisó.

Gnecco indicó que “lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos“.

“Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera”, escribió el actor.

Hay que recordar que tras conocida la denuncia, el programa de Mega “Got Talent”, congeló su participación; y lo mismo hizo Danone con la campaña comercial. En esa misma línea, Canal 13 suspendió la promoción de su nueva teleserie “La Torre de Mabel”, en las escenas donde el actor aparecía.