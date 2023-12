El actor Luis Gnecco se fue con todo en contra de Boric y los miembros del Gobierno por su gestión en las problemáticas del país y el poco apoyo a las culturas. Así mismo, le encontró la razón a Amparo Noguera quien mencionó que el país estaba al debe en cuanto a la cultura y que esperaban que las artes florerecieran durante esta administración.



"No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió", mencionó la reconocida actriz en radio Infinita.



Luis Gnecco se va con todo en contra de Boric y su equipo



En una línea similar Gnecco, quien fue denunciado por agresión, se mostró bastante decepcionado del Gobierno y Boric. Una decepción. Creo que le ha costado mucho aterrizar. Siempre lo he dicho, los cabros que el 2011 estaban con uniforme, el 2021 están en La Moneda. Creo que es un poquito abrupto. Obviamente, les iba a costar aterrizar. Siento que hemos perdido tiempo”.declaró en "Palabras Sacan Palabras" de Radio Futuro.



"Específicamente lo que a mí me toca, que es lo cultural, nunca quise vivir ese fluvio. Entiendo que muchos colegas hayan vivido ese fluido como el sueño. Yo siempre fui mucho más, creo yo, por ser más viejo, también un poquito más aterrizado. Nunca pensé que esto fuera a ser. Creo que esto yo lo caché después de la campaña del Sí y el No, el año de la corneta", agregó.



Luego finalizó haciendo una crítica a la participación de los actores en propagandas electorales. "Como actores somos: ‘oye, Lucho, queremos aprovechar que eres actor conocido para promocionar esta nueva campaña política. Por supuesto, nunca llega a nada", cerró.

