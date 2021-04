Luis Gnecco se burló de sus detractores de "Got Talent" con ridícula publicación en Instagram

El actor compartió una publicación relacionada a sus reprochables dichos en el programa de Mega en sus redes sociales.

Ridículo. No se podría tildar de otra forma al actor y jurado del programa “Got Talent Chile”, Luis Gnecco, tras el polémico momento vivido junto a Carolina Arregui y Denise Rosenthal.

El problema surgió tras la presentación en el programa del “Centro Cultural y Artístico China Chile, que exhibió sobre el escenario la “Danza del León del sur”.

Durante la evaluación del jurado, Denise y Sergio Freire llenaron de flores a la agrupación, mientras que sus otros dos compañeros les bajaron el dedo y terminaron con su ilusión de seguir en el espacio de talentos.

Acto seguido, la cantante no se aguantó la rabia y les paró los carros en pantalla. “No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza”, lanzó a viva voz.

La polémica discusión de Denise Rosenthal con Carolina Arregui y Luis Gnecco



Un tenso momento se vivió durante la transmisión de #GotTalentChile debido a una discusión de #DeniseRosenthal con #CarolinaArregui y #LuisGnecco por su votación a un número artístico-cultural pic.twitter.com/S13ZsZIouo — TuMedio (@TuMedio) April 11, 2021

Y sobre la misma, Gnecco justificó su voto: “Era como un “show del centro cultural”, afirmó.

“Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas“, respondió la “Niss”, con evidente molestia.

“Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad”, contestó el actor.

Si bien el escándalo había quedado ahí y en las redes sociales, este domingo Luis Gnecco revivió la polémica en su cuenta de Instagram. El actor compartió la frase “váyanse al Parque O’Higgins", junto a una misteriosa foto con su rostro. Luego, subió la misma imagen a las historias de la misma red social.