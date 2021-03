Luis Gnecco reveló su traumática experiencia luego de estar internado por COVID-19

El reconocido actor Luis Gnecco fue uno de los tantos afectados por la pandemia mientras preparaban el estreno de la obra en la que también participaba el fallecido Tomás Vidiella.

El actor nacional Luis Gnecco se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida tras vencer al COVID-19. En conversación con LUN, el actor reveló detalles de su experiencia con el virus y habló sobre el desafortunado impacto que tuvo en el elenco de Orquesta de Señoritas.

Lo que debía ser la obra insignia que marcaría el regreso triunfal del Teatro Oriente luego de un año de pandemia, terminó transformándose en una tragedia que enluta a la industria. A pesar de todas las precauciones y de los constantes exámenes PCR que hacían, el contagio se propagó rápidamente.

"Mientras Cristián (Campos) grababa una teleserie, le hicieron un PCR que dio positivo y avisó a todos con los que estaba trabajando, entre ellos nosotros", explicó Gnecco. De ahí en adelante todo se descontroló y el elenco completo dio positivo, entre ellos Tomás Vidiella, quien lamentablemente falleció el pasado 10 de marzo a causa del virus, lo que Luis catalogó como una sorpresa y un duro golpe, ya que según los informes que les daba la hermana de Tomás, se estaba recuperando.

El actor detalló que comenzó a sentir síntomas leves el 2 de marzo, los cuales se intensificaron luego de haber dado positivo. Gracias a la ayuda que le brindó la comunidad del edificio en el que vive, sintió que poco a poco estaba mejorando, hasta que el 11 de marzo se complicó su estado de salud y tuvo que internarse rápidamente.

Gnecco además afirmó haber tenido miedo a morir, ya que los índices de salud que veían los médicos no eran para nada favorables. Sin embargo, pensar en su familia le dio entereza para salir adelante y superar al maldito Covid.

"Me di cuenta que tenía muchas cosas que hacer, mis hijos todavía están chicos y no los puedo abandonar, tengo que vivir. Después de pensar en eso me dije que tenía que seguir viviendo, tengo muchas cosas que hacer, me gusta la vida, me gusta pasarlo bien y tengo que disfrutarla", comentó el actor.

Finalmente, a medida que pasaban los días se comenzó a sentir mejor y sus pulmones respondían de mejor manera; ya no hacían tanto ruido. Volvió su olfato y con ello su ánimo, venciendo así a un virus que les ha quitado la vida a millones de personas, entre ellas, a su entrañable compañero de obra.

Una vez dado de alta, regresó a su departamento y lo celebró a su manera, escuchando a The Doors mientras tomaba una copa de vino. Un feliz momento que se pudo apreciar en su cuenta de Instagram, en donde agradeció las muestras de apoyo y compartió a todos la feliz noticia de que había sobrevivido.

No obstante, el actor fue criticado después de utilizar a la enfermedad como gancho publicitario para promocionar su nueva obra que estrenó el pasado viernes.