Azules e Hispanos deberían enfrentarse el próximo sábado por la semifinal de Copa Chile.

En conversación con el programa Deportes en Agricultura, el directivo de los hispanos aseguró que “hemos tenidos esta postura desde el comienzo. Venimos sosteniendo esta postura desde que se paró el fútbol chileno. Si aún nos preguntan si viajamos o no, es porque la ANFP no ha querido resolverlo antes”.

También, explicó que “hemos sido súper respetuosos para decirle al señor Moreno desde el comienzo que no vamos a jugar. Esta es una decisión que tomó el directorio, y no el dueño del club, para que lo sepan. La responsabilidad es de nosotros”.

Sobre la postural del plantel, Baquedano aclaró que “les gustaría mucho jugar, porque son deportistas. Pero ellos están alineados con la postura del club. Ellos entienden que la decisión es del club, y si decimos que no se juega, entonces no se juega”.

Y en esa línea, agregó: “Conversé tres veces con el plantel completo y el capitán, y ellos nos hicieron saber que si el club no quiere jugar, no van a jugar. Me duele el estómago entregarle el cupo de Chile 4 a la U”.

El gerente general también analizó acciones legales: “estamos estudiando una serie de medidas. Nosotros no podemos ir de una al TAS, porque tenemos que tener una autorización en los estatutos. Nosotros mandamos una carta a la Federación por ello, pero no nos respondieron nada”.

Los hinchas de ambos equipo reaccionaron a la medida de Unión Española:

Permanencia, Chile 4 y una final de Copa Chile.



¿Se dan cuenta de que la U logró muchas más cosas durante 3 meses sin fútbol que durante los 9 meses que sí jugaron?



Excelente gestión de Navarrete. — Pancho (@el_pancho_bueno) January 16, 2020

Que vergüenza que un escritorio te salve del descenso, y ahora te regale el chile 4. — milo con dorito (@camilobravo92) January 16, 2020

Nuevo escudo de la @udechile 2019/2020 ... Felicitaciones por el chile 4 , bien ganado todo lo que consiguieron.. #udechile #chile4 pic.twitter.com/yvdl9Z2UXV — #LaDerechaCancerDeChile / ✊🏻✊🏻✊🏻🏴🏴🏴 (@daliens) January 16, 2020

A la U le regalaron seguir en Primera A.

Ahora le regalan el Chile 4.



Estos comunistas quieren todo gratis 😂😂😂. — 🇨🇱 Daniel 🇨🇱 (@danyelpr9) January 16, 2020

Barsas qls ?? Tonto weon los salvaron de ir al descenso y le van a regalar el chile 4 mafia qla la anfp la unión se merece ir la u no debería existir, ademas seguro la u le ganará al Inter jajajaja mejor entrenen para ganarle alguna vez al colo — luis_zavala_tapia (@luiszavalatapi1) January 16, 2020